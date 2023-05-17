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Сегодня, 16:34

Овчинников заявил, что России нужно больше времени уделять собственным футболистам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал, что нужно сделать для того, чтобы в России появились талантливые игроки — такие, например, как полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян.

«Первый вариант — всей страной переехать в Армению и готовиться там. Может, там нам что-то «отломится». Второй вариант — больше уделять внимания своим футболистам. Если в Питере не будет бразильцев, у нас будут игроки Лиги чемпионов. Я просто уверен в этом. Если у меня в команде половина иностранцев, то в хороший клуб пригласят иностранцев. Мы участвуем в чужом празднике жизни. Мхитарян в финале ЛЧ? За него можно только порадоваться. Играет за сильные клубы Европы. Там Евросоюз, они все едины. Мы же самобытная страна, у нас отдельная культура, мы Россия. Если мы такой путь выбрали, значит, надо по нему идти. У нас же импортозамещение сейчас полным ходом идет? Так везде должно быть. Что, футбольные клубы какие-то особенные? Государство требует готовить собственные кадры во всех отраслях, развивать свой спорт, так давайте этим заниматься. Надо просто план в клубы отправить, как раньше составляли планы «Пятилетку — в четыре года!» и прочие. Каждому клубу из первой пятерки — подготовить игрока для Лиги чемпионов», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Генрих Мхитарян уже играл в решающих матчах Лиги Европы, выступая за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (с «МЮ» армянин выиграл этот турнир), участвовал в финале Лиги Конференций и стал ее победителем в составе «Ромы».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-nam-nuzhno-rastit-svoih-igrokov-ili-pereezzhat-v-armeniyu-gde-ih-umeyut-gotovit/
Генрих Мхитарян
Футбол
РПЛ
ФК Интер (Интернационале)
Валерий Овчинников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Квинси Промес

Спартак

 18
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П
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