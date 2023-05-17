Овчинников заявил, что России нужно больше времени уделять собственным футболистам

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал, что нужно сделать для того, чтобы в России появились талантливые игроки — такие, например, как полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян.

«Первый вариант — всей страной переехать в Армению и готовиться там. Может, там нам что-то «отломится». Второй вариант — больше уделять внимания своим футболистам. Если в Питере не будет бразильцев, у нас будут игроки Лиги чемпионов. Я просто уверен в этом. Если у меня в команде половина иностранцев, то в хороший клуб пригласят иностранцев. Мы участвуем в чужом празднике жизни. Мхитарян в финале ЛЧ? За него можно только порадоваться. Играет за сильные клубы Европы. Там Евросоюз, они все едины. Мы же самобытная страна, у нас отдельная культура, мы Россия. Если мы такой путь выбрали, значит, надо по нему идти. У нас же импортозамещение сейчас полным ходом идет? Так везде должно быть. Что, футбольные клубы какие-то особенные? Государство требует готовить собственные кадры во всех отраслях, развивать свой спорт, так давайте этим заниматься. Надо просто план в клубы отправить, как раньше составляли планы «Пятилетку — в четыре года!» и прочие. Каждому клубу из первой пятерки — подготовить игрока для Лиги чемпионов», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Генрих Мхитарян уже играл в решающих матчах Лиги Европы, выступая за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (с «МЮ» армянин выиграл этот турнир), участвовал в финале Лиги Конференций и стал ее победителем в составе «Ромы».