Экс-арбитр Арсланбеков считает, что судейство в РПЛ наладится после ухода Егорова

Бывший арбитр Тимур Арсланбеков высказал мнение, что после ухода Александра Егорова с поста руководителя департамента судейства и инспектирования РФС работа российских судей наладится. Он использовал в качестве примера жест арбитра Евгения Турбина во время матча пятого тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" (0:2).

В этой субботней встрече РПЛ зенитовец Малком во время остановки игры, по всей видимости, хотел перевести мяч партнеру по команде Ярославу Ракицкому. Он ударил по мячу с расстояния примерно в 40 метров от цели, но вместо Ракицкого попал в грудь стоявшему недалеко Турбину.

Реакция арбитра была строгой и невозмутимой: он пристально посмотрел на футболиста, а затем поднял большой палец вверх.

– Вы знаете, этот эпизод должен стать квинтэссенцией того, что происходит сейчас в российском судействе, – сказал Арсланбеков в эфире канала "Матч премьер". – Я думаю, что когда будет назначен новый руководитель судейского корпуса, судейство будет именно таким, как показал его Евгений своим жестом, и все наладится у российских арбитров.

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