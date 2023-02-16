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Сегодня, 14:58

Экс-агент Олусегуна заявил, что летом положит на стол «Краснодара» много предложений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Таддеус Идама заверил, что по-прежнему работает с Олакунле Олусегуном.

«Мы по-прежнему в контакте с Олакунле, нас связывают крепкие отношения. Что касается ситуации с «Ниццей», многого рассказывать я не могу, скажу лишь, что клубы не договорились по бизнес-вопросам. Но летом все будет отлично. Были ли варианты кроме «Ниццы»? Летом мы положим на стол «Краснодара» много предложений. Работаю ли я с Олусегуном? Да, именно так. Мы идем вместе с игроком, он верит в то, что мы делаем», — приводит слова Идама «РБ Спорт».

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-agent-oluseguna-letom-my-polozhim-na-stol-krasnodara-mnogo-predlozhenij/
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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