Семин: «Чтобы превзойти Каладзе, Хвиче нужно выиграть Лигу чемпионов»

Известный российский специалист Юрий Семин оценил игру российского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в жтом сезоне.

«Сможет ли Хвича превзойти Каху Каладзе по достижениям? Каха — выдающийся игрок мирового уровня. Чтобы превзойти грузинскую легенду, Хвиче нужно выиграть Лигу чемпионов. Если в этом году он с «Наполи» возьмет трофей, значит, приблизится к достижениям Каладзе. Но они играют на разных позициях: Каха — защитник, Хвича — крайний нападающий. Позиция популярная и о Кварацхелии много говорят. В этом плане он имеет преимущество. Два выдающихся игрока сборной Грузии», — цитирует Sport24 Семина.

В этом сезоне Хвича сыграл в 29 матчах, забил 13 голов и сделал 15 результативных передач. «Наполи» пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.