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Сегодня, 11:45

Кузьмичев: «Чемпионат Турции был бы интересен Антону Миранчуку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» допустил, что полузащитник Антон Миранчук продолжит карьеру за рубежом.

— Ваш прогноз: где окажется Миранчук? Не в «Зените» ли?

— У него еще действует контракт с «Локо» до конца июня. Но с трудом верится, что ситуация как-то изменится. Вообще Антон хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате. Понятно, что в связи со сложившейся международной обстановкой говорить об Италии, Испании, Англии сейчас сложно. Но, например, та же Турция была бы ему интересна. Тем более что ведущие клубы этой страны готовы давать футболистам хорошие условия. Да и чемпионат там довольно серьезный.

В прошедшем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Максим Глушенков. «Как бы Глушенков не покинул клуб вслед за Миранчуком и Жемалетдиновым...» Что происходит в «Локо»?

Антон Миранчук
Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Титов объяснил, почему у «Зенита» не будет конкурентов в следующем сезоне РПЛ

Агент о будущем клубе Обухова: «Думаю, в ближайшее время что-то появится»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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 25 1 4
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