Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы в Кубке легенд-2024.

— В этом году вы в составе «Спартака» выиграли Кубок легенд. Как вам новый формат турнира?

— Время сейчас непростое. Не все иностранцы готовы приезжать в Россию, европейцы вообще не горят желанием участвовать в турнире. Хотя есть исключения. Фернанду Мейра, Карагунис, Хасан Кобзе, Кевин Кураньи. Они знают, как организовывается Кубок легенд, понимают, что это большой футбольный праздник. Поэтому уже заранее дают свое согласие. Мол, будем живы — приедем. Им уже за одно это стоит сказать большое спасибо. Что касается формата, то, наверное, он даже получился интереснее, чем прежде.

— Вот как?

— Единственное — возникли вопросы по составу «Зенита», почему питерцы не выставили сильнейших. У меня в принципе есть предположение, но оставлю его при себе. А в остальном матчи получились упорными. Несмотря на итоговый счет в игре с «Локомотивом» (13:8), там все было непросто, мы ведь и уступали. А дальше уже поединок с ЦСКА. По накалу это финал. Либо мы, либо армейцы. Играли от ножа, победили со счетом 3:1.

— Финал «Легенды Спартака» — «Сборная легенд» удался.

— Да. Все было в этом матче. Красивые голы, эмоции. Какие-то судейские решения иностранцам не понравились, кто-то сразу собрался даже покинуть поле... И вот тут свое веское слово сказали португальцы — и Мейра, и Мендеш. Они развернули остальных и заявили: играть! Тем более момент-то был спорный, неоднозначный.

— Это когда, по мнению соперников, Филимонов сыграл рукой за пределами штрафной, начал голевую атаку и замкнул пас Павлюченко?

— Да. Спорный эпизод. С того места, где располагался арбитр Алексей Николаев, невозможно было определить, где рукой (и рукой ли?) сыграл Филимонов. Я тоже не понял. На линии, за линией... В динамике не увидишь. Спасибо португальцам — они успокоили партнеров, и мы доиграли этот финал. Заслуженная, дорогая победа. Теперь мы выиграли этот турнир уже с «ромбиком» на груди!

— Насколько эмоционально вел себя на тренерской скамейке и в раздевалке ваш тренер Олег Романцев?

— Сначала он не до конца понимал, что это такое. Но турнир его, что называется, захватил. И уже всю нашу игру с ЦСКА он вместе с Ринатом Дасаевым провел на ногах. После матча он нам сказал: «Вы нас завели!» Олег Иванович проникся атмосферой, форматом.

— Что он сказал после победы в финале?

— В раздевалке Олег Иванович заметил, что увидел на поле «Спартак». Чувствовалось, что он очень доволен результатом, игрой. Даже произнес: «Спасибо, вы мне продлили жизнь минимум лет на пять». Такие слова дорогого стоят! Романцев вновь окунулся в атмосферу хорошего футбола, в атмосферу футбольного праздника.

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