Титов о деле Промеса: «Русские своих не бросают»

Бывший капитан «Спартак» Егор Титов в интервью «СЭ» рассказал, что пока клубу нет смысла принимать решения по будущему нападающего Квинси Промеса, которого в Нидерландах приговорили к шести годам тюрьмы.

— Главный вопрос применительно к «Спартаку»: что теперь клубу делать с Промесом, которого уже объявили в международный розыск? Нужно ли уже сейчас расторгать контракт с Квинси?

— Вопрос лежит в юридической плоскости. Мне тут сложно давать советы. Думаю, клуб сам в состоянии разобраться, все разложить по полочкам. В любом случае игрок подаст апелляцию. Как я понимаю, по голландским законам ее могут рассматривать довольно долго. Все затянется. Тут главное, как сам Промес себя чувствует в нынешней ситуации, готов ли концентрироваться на футболе. В последнем контрольном матче с «Кайратом» оформил дубль. Значит, не все так плохо с настроем.

Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают. Уверен, в беде его никто и не оставит, никто не станет экстрадировать. Еврокубков у нас сейчас нет. Минимум до лета. Да и потом вряд ли что-то изменится. Поэтому, на мой взгляд, Промес еще год может спокойно играть в «Спартаке», в России. А то, что он классный футболист, думаю, всем понятно. Квинси всем все доказал.

— Но ведь есть и те, кто считает, что «преступник не должен играть в народной команде» и с ним нужно немедленно расстаться.

— Бывают же судебные ошибки? Тут мне сложно выносить вердикт, пока не рассмотрена апелляция. Да и вообще далек от темы наркотиков. Не знаю, какая там статья, какой пункт, мне это неинтересно. Давайте хотя бы дождемся результатов рассмотрения апелляции.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.

Полностью интервью Егора Титова можно прочитать на сайте «СЭ»