Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Титов о деле Промеса: «Русские своих не бросают»

Титов поделился мнением о деле против Промеса
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший капитан «Спартак» Егор Титов в интервью «СЭ» рассказал, что пока клубу нет смысла принимать решения по будущему нападающего Квинси Промеса, которого в Нидерландах приговорили к шести годам тюрьмы.

— Главный вопрос применительно к «Спартаку»: что теперь клубу делать с Промесом, которого уже объявили в международный розыск? Нужно ли уже сейчас расторгать контракт с Квинси?

— Вопрос лежит в юридической плоскости. Мне тут сложно давать советы. Думаю, клуб сам в состоянии разобраться, все разложить по полочкам. В любом случае игрок подаст апелляцию. Как я понимаю, по голландским законам ее могут рассматривать довольно долго. Все затянется. Тут главное, как сам Промес себя чувствует в нынешней ситуации, готов ли концентрироваться на футболе. В последнем контрольном матче с «Кайратом» оформил дубль. Значит, не все так плохо с настроем.

Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают. Уверен, в беде его никто и не оставит, никто не станет экстрадировать. Еврокубков у нас сейчас нет. Минимум до лета. Да и потом вряд ли что-то изменится. Поэтому, на мой взгляд, Промес еще год может спокойно играть в «Спартаке», в России. А то, что он классный футболист, думаю, всем понятно. Квинси всем все доказал.

— Но ведь есть и те, кто считает, что «преступник не должен играть в народной команде» и с ним нужно немедленно расстаться.

— Бывают же судебные ошибки? Тут мне сложно выносить вердикт, пока не рассмотрена апелляция. Да и вообще далек от темы наркотиков. Не знаю, какая там статья, какой пункт, мне это неинтересно. Давайте хотя бы дождемся результатов рассмотрения апелляции.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме этого, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.

Полностью интервью Егора Титова можно прочитать на сайте «СЭ»

Егор Титов
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
30
26
Читайте также
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Роддик поспорил с Такером о безопасности в Москве
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Сочи» в меньшинстве сыграл вничью с узбекским «Нефтчи»
В «Оренбурге» подтвердили переговоры по трансферу иранца Горбани
Титов — о победе в Кубке легенд: «Романцев сказал: «Вы продлили мне жизнь лет на пять»!
Трансферы РПЛ: ЦСКА не нужен Кучаев, «Спартак» не отпустил игрока в Турцию
Титов: «Мартинс нужен «Спартаку!»
Титов видит прогресс в игре защитника «Спартака» Дуарте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов: «Мартинс нужен «Спартаку!»

Титов — о победе в Кубке легенд: «Романцев сказал: «Вы продлили мне жизнь лет на пять»!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости