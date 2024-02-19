В «Оренбурге» подтвердили переговоры по трансферу иранца Горбани

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что клуб собирается оформить переход игрока полузащитник сборной Ирана Мохаммада Горбани.

«Переговоры находятся на высокой стадии. Вероятность подписания иранца достаточно высока. Возможны ли другие подписания в наш клуб? Мы пока сконцентрированы на переходе этого игрока, но трансферное окно еще не закрыто. Посмотрим», — цитирует Еремякина Sport24.

Горбани выступает за «Сепахан» с лета 2022 года. Он провел за команду 42 матча, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

После 18 туров «Оренбург» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.