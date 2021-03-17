Эджуке: «У нас есть еще шансы все исправить»

Форвард ЦСКА Чидера Эджуке после завершения матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:3) рассказал, с кем из партнеров ему больше нравится играть в нападении.

— Насколько комфортно играть с Рондоном? С ним лучше, чем с Чаловым?

— Та же химия. Мы — команда. Каждый из нас пытается прогрессировать. Мы пытаемся прибавлять на играх. Мне комфортно с каждым. Мы делаем одно дело и в одной упряжке.

— Уже третье поражение ЦСКА в этом году. С чем связываешь такую серию и веришь, что удастся побороться за золото?

— Конечно, верим. Еще 7 или 8 матчей до конца чемпионата. И я, и мои партнеры глубоко убеждены, что мы сможем сделать все возможное и приложить все усилия. У нас есть еще шансы все исправить. Попытаемся подняться как можно выше.

В следующем туре, матчи которого пройдут после паузы на игры национальных сборных, «Зенит» 5 апреля примет подмосковные «Химки», ЦСКА 4 апреля в гостях сыграет с «Тамбовом».

(Константин Колмаков)