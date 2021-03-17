Артем Дзюба: «Оторвались от ЦСКА, и это прекрасно»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после матча с ЦСКА (3:2) в 23-м туре Тинькофф чемпионата России.

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«Чемпионская победа? Рано говорить, — сказал Дзюба. — Оторвались от ЦСКА, и это прекрасно. Мне кажется, мы по делу выиграли. Все супер, но чуть-чуть шоуменства добавили я и Сутор (Алексей Сутормин. — Прим. «СЭ»). Я с точки, Сутор пенальти заработал. Я думаю, заслуженная победа. По факту мы были сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил».

Дзюба забил один из мячей в этой игре. Также он не реализовал пенальти. Дубль в составе победителей сделал Вендел, в первом случае передачей на хавбека отметился форвард сборной России.

(Севастиан Терлецкий)