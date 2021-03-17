Широков считает, что в чемпионской гонке в РПЛ все стало более-менее понятно

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА (3:2) в рамках 23-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ.

«Абсолютно заслуженная победа «Зенита». Было ощущение, что ЦСКА в первом тайме не вкатился в игру. Команда, рассчитывающая стать чемпионом, за весь первый тайм проводит одну вразумительную атаку и тут же пропускает гол. Играя дома, ЦСКА проигрывает всю борьбу. Дальше все пусто.

Несмотря на то, что «Зенит» не в лучше состоянии, команда провела хороший матч. Не знаю, какое место займет ЦСКА. Есть пять команд, которые будут бороться за второе место до последнего тура. «Зенит» победил, с чемпионской интригой все стало более-менее понятно", — сказал Широков «СЭ».

Также Широков считает, что пенальти в ворота ЦСКА был назначен справедливо.

«У меня нет вопросов по судейству. Какие вопросы? По новым трактовкам то, как сыграл Фернандес — пенальти. Я в этих трактовках запутался. Судя по тому, что было в последних матчах, отскок от бедра — пенальти. Здесь тоже решили поставить пенальти. Красная карточка не вызывает нареканий», — сказал Широков «СЭ».

После 23 туров «Зенит» лидирует в таблице с 48 очками. ЦСКА идет третьим, на его счету 40 очков. Между ними расположился «Спартак» (41 очко), который проведет игру 23-го тура с «Уралом» 18 марта.

(Владимир Пушкарев)