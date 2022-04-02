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Сегодня, 23:31

«Все решалось на характере». Едвай — о победе «Локомотива» над «Спартаком»

Едвай заявил, что характер определи исход матча «Локомотив» — «Спартак»
Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
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Защитник «Локомотива» Тин Едвай подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0). По его словам, в таких погодных условиях говорить о качестве игры не приходится.

— У «Локомотива» 1 удар в створ ворот и 1 гол. Можно говорить, что вам сегодня повезло?

— Сегодня были такие погодные условия и такое качество поля, что в принципе удача — нормальное слово. В таких обстоятельствах о качестве игры речи быть не может. Все решалось на характере. Кто покажет больше характер, тот и одержит победу. Этот матч игрался до первой ошибки. Команда, которая ее совершит, проиграет. Надо сказать спасибо Изидору, что воспользовался моментом и забил.

— Как ты считаешь, можно ли играть в такую погоду?

— Я никогда не думаю о подобном. Не думаю никогда, что могу получить травму. Я просто выхожу на поле и играю в футбол. Каждый раз, когда ты это делаешь, это определенного рода самопожертвование — ты готов рисковать своим здоровьем ради интересов команды. Игра была очень непростой. Особенно первый тайм. Во втором поле подрастаяло, было полегче играть. Надеюсь, что болельщикам было полегче смотреть. Сегодняшняя игра была про характер.

— Как вам сегодня отскок мяча от газона?

— В таких погодных условиях очень сложно играть в комбинационный футбол. Мы пытались играть больше забросами, «Спартак» играл в точно такой футбол. Тренер изменил установку на матч в самый последний момент.

— Гол Промеса отменили правильно?

— Не знаю, я не специалист.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Тин Едвай
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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