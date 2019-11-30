Эдуардо Докампо: «Ташаев испытывал дискомфорт, решили не рисковать»
18:59
Старший тренер «Рубина» Эдуардо Докампо перед матчем 18-го тура РПЛ против «Ахмата» пояснил изменения в составе по сравнению с игрой с «Зенитом».
— У нас были игроки, которые не могли играть, — сказал Докампо в эфире «Матч премьер». — Исходя из этого и того, что у соперника были Азмун и Дзюба, решили играть по такой схеме.
— Возвращение Зуева и Давиташвили меняет вашу схему?
— Да.
— Почему Ташаева нет в заявке?
— Он испытывал дискомфорт, решили не рисковать.
— Нет в составе Сорокина, хотя в предыдущих матчах он был в основе.
— Мы ставим тех, кто лучше готов, поэтому решили оставить его на скамейке.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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