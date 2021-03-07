Рахимов рассказал о состоянии Олега Иванова после травмы
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о состоянии полузащитника Олега Иванова в преддверии матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
«Положительный результат всегда придает уверенность, но я бы не стал проводить какие-то параллели. Сегодня будет совершенно другой матч. Мы точно так же ждем тяжелой игры. Состояние Олега Иванова? Последние два дня он провел с командой в общей группе. Пока его готовность не совсем хорошая, ему нужно время, чтобы вернуться после травмы», — сказал в эфире «Матч Премьер» Рахимов.
Матч «Урал» — «Уфа» состоится сегодня, 7 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск). 3 марта команды встречались в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, уфимцы одержали победу со счетом 3:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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