Рахимов рассказал о состоянии Олега Иванова после травмы

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о состоянии полузащитника Олега Иванова в преддверии матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

«Положительный результат всегда придает уверенность, но я бы не стал проводить какие-то параллели. Сегодня будет совершенно другой матч. Мы точно так же ждем тяжелой игры. Состояние Олега Иванова? Последние два дня он провел с командой в общей группе. Пока его готовность не совсем хорошая, ему нужно время, чтобы вернуться после травмы», — сказал в эфире «Матч Премьер» Рахимов.

Матч «Урал» — «Уфа» состоится сегодня, 7 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск). 3 марта команды встречались в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, уфимцы одержали победу со счетом 3:0.