18:30 | Футбол — РПЛ

"Едем на юг, дома пройден Кавказ, дух чемпиона в каждом из нас". Баннер болельщиков "Зенита"

Баннер фанатов "Зенита". Фото Егор Бычков, "СЭ"
Баннер фанатов "Зенита". Фото Егор Бычков, "СЭ"
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После крупной победы над "Анжи" (5:0) в 23 туре РПЛ фанатский вираж "Зенита" развернул баннер с текстом: "Едем на юг, дома пройден Кавказ, дух чемпиона в каждом из нас". (Егор Бычков)

"Зенит" набрал 48 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

Зенит - Анжи

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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