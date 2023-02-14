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Сегодня, 13:35

Эбуэ заявил, что Думбия был топовым форвардом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший ивуарийский защитник Эммануэль Эбуэ высказался об экс-нападающем ЦСКА Сейду Думбия, с которым вместе играл за сборную Кот-д'Ивуара.

«Думбия был лучшим нападающим в РПЛ? Да, это был топовый форвард. Его даже сравнивали с Дрогба. Он забивал много топовых и красивых мячей. За национальную сборную Сейду тоже не раз отличался красивыми мячами», — приводит слова Эбуэ Sport24.

Сейду Думбия играл в ЦСКА с 2010 по 2014 год, откуда перешел в «Рому», а в 2015-м вернулся в московский клуб на правах аренды. Впоследствии выступал за «Ньюкасл», «Базель», «Спортинг», «Жирону», «Сьон» и «Хамрун Спартанс».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-ebue-dumbiya-byl-topovyy-forvard-yego-dazhe-sravnivali-s-drogba
Сейду Думбия
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