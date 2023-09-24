Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
Болельщики «Зенита» освистали нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу при объявлении составов перед матчем 9-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и железнодорожниками.
В момент, когда диктор назвал имя 35-летнего футболиста, фанаты команды из Санкт-Петербурга начали свистеть.
Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, после сезона-2021/22 футболист покинул клуб по истечении срока действия контракта.
После матча 22-го тура чемпионата России-2022/23 «Локомотив» — «Зенит» (1:2), который состоялся 9 апреля 2023 года, Дзюба не пожал руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку. Позднее футболист заявил, что не увидел специалиста, когда уходил с поля.
В матче «Зенит» — «Локомотив», который состоится сегодня, 24 сентября, Дзюба появится в составе железнодорожников с первых минут.
Время начала игры — в 16.30 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
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2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
7
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
8
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
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9
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
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10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|7
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1