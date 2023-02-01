Дзюба выложил новое видео тренировки

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новое видео в социальных сетях.

34-летний спортсмен снова выложил кадры своих тренировок.

Ранее нидерландский журналист издания De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода российского нападающего Артема Дзюбы в «Витесс».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.