Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Кокорин ставил деньги превыше всего

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин всегда ставил деньги превыше всего.

«Я вообще не думал о деньгах, даже когда играл в молодежной команде «Динамо». Только в основной команде, когда появились семья и дети, стал задумываться о том, сколько денег я зарабатываю. Кто ставил деньги превыше всего? Можно Сашу Кокорина назвать, но это мое мнение со стороны. Может, нам только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает, и как потратить эти деньги», — заявил Лещук в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

31-летний нападающий «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года.

В текущем сезоне Кокорин провел за кипрскую команду 17 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.