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Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Кокорин ставил деньги превыше всего

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук считает, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин всегда ставил деньги превыше всего.

«Я вообще не думал о деньгах, даже когда играл в молодежной команде «Динамо». Только в основной команде, когда появились семья и дети, стал задумываться о том, сколько денег я зарабатываю. Кто ставил деньги превыше всего? Можно Сашу Кокорина назвать, но это мое мнение со стороны. Может, нам только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает, и как потратить эти деньги», — заявил Лещук в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

31-летний нападающий «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года.

В текущем сезоне Кокорин провел за кипрскую команду 17 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://matchpremier.ru/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

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Александр Кокорин
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4
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5
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6
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7
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