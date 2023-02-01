Анзор Кавазашвили: «У Карпина есть надежда на возвращение в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, будет ли он следить за Winline Зимним кубком РПЛ.

«Конечно, я буду следить за этим турниром. От Абаскаля не жду ничего нового, я не видел еще команду. Карпин против «Спартака»? У него всю жизнь были принципиальные матчи со «Спартаком», когда он ушел в другие клубы. У Карпина есть надежда на возвращение в «Спартак», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 11 февраля. В нем примут участие футболисты «Спартака», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова».