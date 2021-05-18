«Мир содрогнулся, узнав имя первого новичка». «Рубин» показал фото с телеведущим Гудковым

«Рубин» в своем Twitter выложил фото известного шоумена и комика Александра Гудкова в футболке казанского клуба.

«Мир содрогнулся, узнав имя первого новичка «Рубина»...», — подписано фото.

По итогам чемпионата казанцы заняли 4-е место и вышли в Лигу конференции.