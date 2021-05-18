«Мир содрогнулся, узнав имя первого новичка». «Рубин» показал фото с телеведущим Гудковым
12:58
«Рубин» в своем Twitter выложил фото известного шоумена и комика Александра Гудкова в футболке казанского клуба.
«Мир содрогнулся, узнав имя первого новичка «Рубина»...», — подписано фото.
По итогам чемпионата казанцы заняли 4-е место и вышли в Лигу конференции.
Мир содрогнулся, узнав имя первого новичка «Рубина»... pic.twitter.com/ni59BwS6rN— «Рубин» Казань (@fcrk) May 18, 2021
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