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«Мир содрогнулся, узнав имя первого новичка». «Рубин» показал фото с телеведущим Гудковым

12:58
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«Рубин» в своем Twitter выложил фото известного шоумена и комика Александра Гудкова в футболке казанского клуба.

«Мир содрогнулся, узнав имя первого новичка «Рубина»...», — подписано фото.

По итогам чемпионата казанцы заняли 4-е место и вышли в Лигу конференции.

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