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Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита»

19:45
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметился дублем в матче 13-го тура чемпионата России против «Ростова».

Мячи стали для Дзюбы 59-м и 60-м в составе петербуржцев. На счету чемпиона СССР 1984-го года Сергея Дмитриева — 59 голов за «Зенит», Иван Комаров забил 60 мячей за ленинградцев с 1946 по 1952 годы, сообщает официальный сайт «Зенита».

В пяти сезонах в «Зените» Дзюба 44 раза отличался в матчах чемпионата, 11 — в играх за кубок и Суперкубок России и 14 раз — в еврокубках.

Топ-10 самых результативных бомбардиров в истории «Зенита»

1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)

2. Владимир Кулик — 101 (220)

3. Юрий Желудков — 87 (271)

4. Владимир Климентьев — 84 (352)

5. Лев Бурчалкин — 82 (423)

6. Андрей Аршавин — 80 (376)

7. Владимир Казаченок — 78 (219)

8. Халк — 77 (148)

9. Данни — 68 (256)

10. Иван Комаров — 60 (195), Артем Дзюба — 60 (154)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-10-19-artem-dzyuba-voshel-v-top-10-luchshikh-bombardirov-v-istorii-zenita.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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