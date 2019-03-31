17:09 | Футбол — РПЛ

Дзюба требует от Семака два выходных. Мощное видео из раздевалки "Зенита" после победы над "Оренбургом"

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"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче 21-го тура премьер-лиги (3:1). После этой игры официальный Твиттер петербуржцев опубликовал видео из раздевалки команды, где футболисты бурно отпраздновали победу. 

"Зенит" набрал 44 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Сине-бело-голубые на 6 очков опережают идущий вторым "Локомотив"

Зенит - Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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