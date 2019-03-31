Дзюба требует от Семака два выходных. Мощное видео из раздевалки "Зенита" после победы над "Оренбургом"

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче 21-го тура премьер-лиги (3:1). После этой игры официальный Твиттер петербуржцев опубликовал видео из раздевалки команды, где футболисты бурно отпраздновали победу.
"Аргентинцы по-русски заговорили!": эксклюзивные кадры "Зенит-ТВ" после победы над "Оренбургом" ✌#ЗенитОренбург pic.twitter.com/aDWiQFScPl– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 31 марта 2019 г.
"Зенит" набрал 44 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице. Сине-бело-голубые на 6 очков опережают идущий вторым "Локомотив".
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