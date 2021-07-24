Дзюба снова не забил «Химкам» в чемпионате
«Зенит» в матче первого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» обыграл «Химки» (3:1), но лидер питерского клуба Артем Дзюба не смог отличиться и догнать в списке главных снайперов высшего дивизиона Александра Кержакова. Красно-черные остались одним из семи клубов, которые не позволили Дзюбе огорчить себя в чемпионате. Химчане сдержали третьего снайпера в истории российского футбола шесть раз, «Сочи» и «Луч-Энергия» — по четыре, «Москва», «Торпедо» и «Шинник» — по два, «СКА-Хабаровск» — однажды.
Команды, которые не пропустили от Дзюбы в чемпионате России
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Химки
|
6
|
4
|
1
|
1
|
Сочи
|
4
|
4
|
0
|
0
|
Луч-Энергия
|
4
|
1
|
2
|
1
|
Шинник
|
2
|
1
|
1
|
0
|
Москва
|
2
|
0
|
1
|
1
|
Торпедо
|
2
|
2
|
0
|
0
|
СКА-Хабаровск
|
1
|
1
|
0
|
0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю