Глушаков высказался о своих шансах попасть в сборную России
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своих шансах вернутся в сборную России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.
«Я всегда в голове держу мысль о возвращении в сборную, но не все от меня зависит. Шансы всегда есть. Мое дело тренироваться и играть, а тренер должен будет выбирать. Главное, чтобы вокруг тренера не было тех людей, которые мешают играть мне и вообще всему российскому футболу.
Я уже комментировал назначение Валерия Георгиевича. Поговорить я с ним не успел. Я с ним с утра до ночи что ли общаюсь? Просто работали вместе. Я с уважением к нему отношусь. Если видимся, то общаемся, конечно».
Валерий Карпин сменил Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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