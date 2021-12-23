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Дзюба: «К футболистам есть неприязнь. Кафельников вообще в определенной секте»

11:44
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» заявил, что представители других видов спорта относятся к футболистам с неприязнью.

«Кафельников вообще состоит в определенной секте, пусть они занимаются своими делами. Марат Сафин? Ну, думаю, он это в сердцах сказал (про звания ЗМС за 1/4 финала ЧМ. — Прим. «СЭ»). Знаю его, он очень адекватный и любит футбол.

Но вообще есть какая-то определенная неприязнь к футболистам. Это неправильно, мы себе такого никогда не позволяли.

Надо отдать должное хоккеистам, они никого не пускают к себе. А про футбол говорят все — певцы, с магазинов продавцы, все. Набирают комментарии таких людей, что думаешь: кто это вообще делает? Но я к этому спокойно отношусь".

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=rM7AHIo633A

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