Дзюба: «К футболистам есть неприязнь. Кафельников вообще в определенной секте»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» заявил, что представители других видов спорта относятся к футболистам с неприязнью.

«Кафельников вообще состоит в определенной секте, пусть они занимаются своими делами. Марат Сафин? Ну, думаю, он это в сердцах сказал (про звания ЗМС за 1/4 финала ЧМ. — Прим. «СЭ»). Знаю его, он очень адекватный и любит футбол.

Но вообще есть какая-то определенная неприязнь к футболистам. Это неправильно, мы себе такого никогда не позволяли.

Надо отдать должное хоккеистам, они никого не пускают к себе. А про футбол говорят все — певцы, с магазинов продавцы, все. Набирают комментарии таких людей, что думаешь: кто это вообще делает? Но я к этому спокойно отношусь".