Дзюба рассказал, каким он станет тренером. И упомянул Клоппа

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал, что через год хочет начинать обучение на тренерскую лицензию. Также он планирует быть похожим на Юргена Клоппа​.

– Вы уже получаете тренерское образование?

– Через год будут набирать группу, и я как раз хочу в нее войти. Лексаков держит меня на карандаше, я ему сказал, что планирую.

– И вы хотите играть в атакующий футбол?

– Да, но иногда нужно подстраиваться под соперника. Моя философия будет построена, как у Клоппа, на отношениях с игроками. Для меня это основополагающий момент. Ребята должны быть уверены во мне, а я – в том, что они станут убиваться за меня. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.