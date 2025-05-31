Дзюба о рекорде по голам в российском футболе: «Поздравило много людей. Осознал, что совершил что-то необычное»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметил, что его поздравило много соотечественников после того, как он побил рекорд Александра Кержакова по голам в истории российского футбола.

— Кому ответил первым, когда побил рекорд Кержакова?

— Есть семейный чат, ответил им. Потом у меня очень много других групп, постепенно отвечал. Очень много поздравило людей из России. Осознал, что совершил что-то необычное.

Сидишь и думаешь: «Надо как-то забить, много людей пришло, большая ответственность». Надо ситуацию отпускать и получать наслаждение от процесса, потому что это игра.

За сборную был тяжелый момент, все было муторно, долго, потом выдохнул. Уже гулял по футбольному полю, можно сказать.

— Есть у вас мечта?

— Есть вершины, которые хотелось бы покорить. Хочу наслаждаться футболом, чтобы все было хорошо в нашей стране и все дети не болели, были счастливы. Даже если у ребенка зубная боль, ты чувствуешь себя беспомощным. Главное, чтобы с детьми все было хорошо, а все остальное мы сделаем.

На данный момент 36-летний Дзюба с 240 голами единолично возглавляет «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны. Также в марте этого года Дзюба обогнал Кержакова по голам за сборную России (31).

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