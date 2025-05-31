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Дзюба о рекорде по голам в российском футболе: «Поздравило много людей. Осознал, что совершил что-то необычное»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отметил, что его поздравило много соотечественников после того, как он побил рекорд Александра Кержакова по голам в истории российского футбола.

— Кому ответил первым, когда побил рекорд Кержакова?

— Есть семейный чат, ответил им. Потом у меня очень много других групп, постепенно отвечал. Очень много поздравило людей из России. Осознал, что совершил что-то необычное.

Сидишь и думаешь: «Надо как-то забить, много людей пришло, большая ответственность». Надо ситуацию отпускать и получать наслаждение от процесса, потому что это игра.

За сборную был тяжелый момент, все было муторно, долго, потом выдохнул. Уже гулял по футбольному полю, можно сказать.

— Есть у вас мечта?

— Есть вершины, которые хотелось бы покорить. Хочу наслаждаться футболом, чтобы все было хорошо в нашей стране и все дети не болели, были счастливы. Даже если у ребенка зубная боль, ты чувствуешь себя беспомощным. Главное, чтобы с детьми все было хорошо, а все остальное мы сделаем.

На данный момент 36-летний Дзюба с 240 голами единолично возглавляет «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны. Также в марте этого года Дзюба обогнал Кержакова по голам за сборную России (31).

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Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
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«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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ЦСКА предложил «Сан-Паулу» за Алвеса 8 миллионов евро

Дзюба рассказал, что хочет попробовать себя в кино или в роли тренера после завершения игровой карьеры
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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