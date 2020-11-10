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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче против «Краснодара»

11:58
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

32-летний нападающий отметился голом в матче с «быками».

В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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