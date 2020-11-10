Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче против «Краснодара»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

32-летний нападающий отметился голом в матче с «быками».

В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов.