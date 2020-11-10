Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче против «Краснодара»
11:58
Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).
32-летний нападающий отметился голом в матче с «быками».
В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов.
Болельщики сине-бело-голубых сделали свой выбор: Артем Дзюба — «G-Drive. Лучший игрок» матча #ЗенитКраснодар!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/NASiJJPxFx— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) November 10, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи