Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за признание его лучшим игроком сезона
17:49
Форвард «Зенита» Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам команды. Футболиста признали лучшим игроком сезона-2020/21 в «Зените».
«Огромное спасибо болельщикам за то, что в третий раз подряд признали меня лучшим игроком сезона. Для меня это очень ценно», — написал футболист в Instagram.
Дзюба набрал в итоговом опросе 43,22 процента голосов респондентов, опередив Андрея Мостового (23,19) и Далера Кузяева (19,25).
В минувшем сезоне форвард провел 34 матча, забил 22 гола и сделал 8 результативных передач. Нападающий стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ — на его счету 20 мячей.
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