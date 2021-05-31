Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за признание его лучшим игроком сезона

Форвард «Зенита» Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам команды. Футболиста признали лучшим игроком сезона-2020/21 в «Зените».

«Огромное спасибо болельщикам за то, что в третий раз подряд признали меня лучшим игроком сезона. Для меня это очень ценно», — написал футболист в Instagram.

Дзюба набрал в итоговом опросе 43,22 процента голосов респондентов, опередив Андрея Мостового (23,19) и Далера Кузяева (19,25).

В минувшем сезоне форвард провел 34 матча, забил 22 гола и сделал 8 результативных передач. Нападающий стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ — на его счету 20 мячей.