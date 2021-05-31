Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за признание его лучшим игроком сезона

17:49
Теги:

Форвард «Зенита» Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам команды. Футболиста признали лучшим игроком сезона-2020/21 в «Зените».

«Огромное спасибо болельщикам за то, что в третий раз подряд признали меня лучшим игроком сезона. Для меня это очень ценно», — написал футболист в Instagram.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Дзюба набрал в итоговом опросе 43,22 процента голосов респондентов, опередив Андрея Мостового (23,19) и Далера Кузяева (19,25).

В минувшем сезоне форвард провел 34 матча, забил 22 гола и сделал 8 результативных передач. Нападающий стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ — на его счету 20 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPiWVa7hG9r/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Лавров оценил предложение об отключении России от SWIFT
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук перестали скрывать роман
США увековечили свой военный позор на монете

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы