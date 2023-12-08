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Романцев рассказал, за что однажды выгнал журналиста с базы «Спартака»

Алина Савинова
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Российский тренер Олег Романцев вспомнил, как однажды выгнал журналиста с базы «Спартака» в Тарасовке.

«Звонит как-то один журналист и просит разрешения побывать на базе «Спартака». Я ответил, что не против, но при одном условии: в тихий час никого беспокоить. Это закон. В это время все ребята расходились по комнатам, и каждый с пользой проводил время: кто-то читал, кто-то спал. Он мне ответил: «Да-да, все понимаю, никаких проблем. Если требуется, то подожду». Прихожу после обеда и спрашиваю: «Никто его не видел?» Оказалось, в номере у Ильи Цымбаларя зависает! Я постучался, зашел и с порога: «Пошел вон, чтобы ноги твоей здесь больше не было!» После этого перестал пускать его в Тарасовку», — цитирует Романцева RT.

Романцев большую часть своей тренерской карьеры посвятил «Спартаку». Вместе с московской командой он выиграл восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242973-romancev-zhurnalist-vygnal-spartak
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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