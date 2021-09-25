Дзюба повторил рекорд Адамова и приблизился к Веретенникову

Нападающий Артем Дзюба, который в восьмом туре вышел на первое место в списке главных специалистов по «Рубину», отличился в матче против «Крыльев Советов» и повторил рекорд по числу голов в ворота самарской команды. 33-летний форвард, на счету которого 11 мячей в 19 матчах против волжан, сравнялся с Романом Адамовым, который провел на одну игру больше. По десять раз «Крылья» огорчали Павел Погребняк и Андрей Тихонов, по восемь — Федор Смолов и Дмитрий Лоськов.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Крыльев Советов» в чемпионатах России

Игрок Команды Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит 19 11 Роман Адамов Ростов, Терек, Москва, Рубин 20 11 Павел Погребняк Спартак, Шинник, Томь, Зенит, Динамо, Урал 15 10 Андрей Тихонов Спартак, Химки 16 10 Федор Смолов Динамо, Анжи, Краснодар, Локомотив 17 8 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 31 8 Халк Зенит 6 7 Владимир Бесчастных Спартак, Динамо 8 7 Олег Терехин Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек 12 7 Александр Бухаров Рубин, Зенит, Анжи, Ростов 15 7 Александр Кержаков Зенит, Динамо 19 7 Дмитрий Кириченко Ростов, ЦСКА, Москва, Сатуре 23 7

«Крылья» — третья команда, для которой Дзюба — один из нескольких главных врагов. Также Артем делит с Эриком Бикфалви звание главного специалиста по «Уфе», а с Владимиром Дядюном и Давидом Цораевым — главного специалиста по «Сибири». Еще для пяти командам — «Краснодару», «Уралу», «Анжи», «Тамбову» и уже упомянутому «Рубину» — Дзюба забивал чаще всех. Столько же любимых клиентов у Олега Веретенникова, шесть — у Александра Кержакова, по три — у Андрея Тихонова и Вагнера Лав.

Футболисты, которые являются лучшими бомбардирами в матчах чемпионата России против одного из соперников

Игрок Клубы Количество клубов Олег Веретенников Жемчужина (13), Черноморец (10), Шинник (10), КАМАЗ (9), Локомотив НН (9), Тюмень (8), Зенит (6)*, Текстильщик (5)* 8 Артем Дзюба Краснодар (13), Урал (11), Крылья Советов (11)*, Рубин (9), Анжи (7), Уфа (6)*, Тамбов (5), Сибирь (3)* 8 Александр Кержаков Динамо (14), Спартак (13), Алания (9), Сатурн (9), ЦСКА (8)*, Спартак Нч (7) 6 Андрей Тихонов Ротор (9), Локомотив (8), Зенит (6)* 3 Вагнер Лав Москва (10), Амкар (6)*, Луч-Энергия (6) 3 Сердар Азмун Оренбург (5), Сочи (4) 2 Олег Терехин ЦСКА (8)*, Балтика (4) 2

* Делит лидерство.

В другой гонке — намного более важной — погоне за Веретенниковым Дзюба еще немного сократил отставание. Теперь от повторения рекорда высшего российского дивизиона его отделяет всего два гола, которые может забить в ближайшем матче — с самым удобным для себя соперником — «Краснодаром».

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России