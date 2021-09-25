Дзюба повторил рекорд Адамова и приблизился к Веретенникову
Нападающий Артем Дзюба, который в восьмом туре вышел на первое место в списке главных специалистов по «Рубину», отличился в матче против «Крыльев Советов» и повторил рекорд по числу голов в ворота самарской команды. 33-летний форвард, на счету которого 11 мячей в 19 матчах против волжан, сравнялся с Романом Адамовым, который провел на одну игру больше. По десять раз «Крылья» огорчали Павел Погребняк и Андрей Тихонов, по восемь — Федор Смолов и Дмитрий Лоськов.
Лучшие бомбардиры в матчах против «Крыльев Советов» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит
|
19
|
11
|
Роман Адамов
|
Ростов, Терек, Москва, Рубин
|
20
|
11
|
Павел Погребняк
|
Спартак, Шинник, Томь, Зенит, Динамо, Урал
|
15
|
10
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Химки
|
16
|
10
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Краснодар, Локомотив
|
17
|
8
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
31
|
8
|
Халк
|
Зенит
|
6
|
7
|
Владимир Бесчастных
|
Спартак, Динамо
|
8
|
7
|
Олег Терехин
|
Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек
|
12
|
7
|
Александр Бухаров
|
Рубин, Зенит, Анжи, Ростов
|
15
|
7
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
19
|
7
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростов, ЦСКА, Москва, Сатуре
|
23
|
7
«Крылья» — третья команда, для которой Дзюба — один из нескольких главных врагов. Также Артем делит с Эриком Бикфалви звание главного специалиста по «Уфе», а с Владимиром Дядюном и Давидом Цораевым — главного специалиста по «Сибири». Еще для пяти командам — «Краснодару», «Уралу», «Анжи», «Тамбову» и уже упомянутому «Рубину» — Дзюба забивал чаще всех. Столько же любимых клиентов у Олега Веретенникова, шесть — у Александра Кержакова, по три — у Андрея Тихонова и Вагнера Лав.
Футболисты, которые являются лучшими бомбардирами в матчах чемпионата России против одного из соперников
|
Игрок
|
Клубы
|
Количество клубов
|
Олег Веретенников
|
Жемчужина (13), Черноморец (10), Шинник (10), КАМАЗ (9), Локомотив НН (9), Тюмень (8), Зенит (6)*, Текстильщик (5)*
|
8
|
Артем Дзюба
|
Краснодар (13), Урал (11), Крылья Советов (11)*, Рубин (9), Анжи (7), Уфа (6)*, Тамбов (5), Сибирь (3)*
|
8
|
Александр Кержаков
|
Динамо (14), Спартак (13), Алания (9), Сатурн (9), ЦСКА (8)*, Спартак Нч (7)
|
6
|
Андрей Тихонов
|
Ротор (9), Локомотив (8), Зенит (6)*
|
3
|
Вагнер Лав
|
Москва (10), Амкар (6)*, Луч-Энергия (6)
|
3
|
Сердар Азмун
|
Оренбург (5), Сочи (4)
|
2
|
Олег Терехин
|
ЦСКА (8)*, Балтика (4)
|
2
* Делит лидерство.
В другой гонке — намного более важной — погоне за Веретенниковым Дзюба еще немного сократил отставание. Теперь от повторения рекорда высшего российского дивизиона его отделяет всего два гола, которые может забить в ближайшем матче — с самым удобным для себя соперником — «Краснодаром».
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
371
|
141
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
257
|
88
|
Валерий Есипов
|
Факел. Ротор, Сатурн
|
390
|
88
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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