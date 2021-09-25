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Дзюба повторил рекорд Адамова и приблизился к Веретенникову

20:57
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Нападающий Артем Дзюба, который в восьмом туре вышел на первое место в списке главных специалистов по «Рубину», отличился в матче против «Крыльев Советов» и повторил рекорд по числу голов в ворота самарской команды. 33-летний форвард, на счету которого 11 мячей в 19 матчах против волжан, сравнялся с Романом Адамовым, который провел на одну игру больше. По десять раз «Крылья» огорчали Павел Погребняк и Андрей Тихонов, по восемь — Федор Смолов и Дмитрий Лоськов.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Крыльев Советов» в чемпионатах России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит

19

11

Роман Адамов

Ростов, Терек, Москва, Рубин

20

11

Павел Погребняк

Спартак, Шинник, Томь, Зенит, Динамо, Урал

15

10

Андрей Тихонов

Спартак, Химки

16

10

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Краснодар, Локомотив

17

8

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

31

8

Халк

Зенит

6

7

Владимир Бесчастных

Спартак, Динамо

8

7

Олег Терехин

Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек

12

7

Александр Бухаров

Рубин, Зенит, Анжи, Ростов

15

7

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

19

7

Дмитрий Кириченко

Ростов, ЦСКА, Москва, Сатуре

23

7

«Крылья» — третья команда, для которой Дзюба — один из нескольких главных врагов. Также Артем делит с Эриком Бикфалви звание главного специалиста по «Уфе», а с Владимиром Дядюном и Давидом Цораевым — главного специалиста по «Сибири». Еще для пяти командам — «Краснодару», «Уралу», «Анжи», «Тамбову» и уже упомянутому «Рубину» — Дзюба забивал чаще всех. Столько же любимых клиентов у Олега Веретенникова, шесть — у Александра Кержакова, по три — у Андрея Тихонова и Вагнера Лав.

Футболисты, которые являются лучшими бомбардирами в матчах чемпионата России против одного из соперников

Игрок

Клубы

Количество клубов

Олег Веретенников

Жемчужина (13), Черноморец (10), Шинник (10), КАМАЗ (9), Локомотив НН (9), Тюмень (8), Зенит (6)*, Текстильщик (5)*

8

Артем Дзюба

Краснодар (13), Урал (11), Крылья Советов (11)*, Рубин (9), Анжи (7), Уфа (6)*, Тамбов (5), Сибирь (3)*

8

Александр Кержаков

Динамо (14), Спартак (13), Алания (9), Сатурн (9), ЦСКА (8)*, Спартак Нч (7)

6

Андрей Тихонов

Ротор (9), Локомотив (8), Зенит (6)*

3

Вагнер Лав

Москва (10), Амкар (6)*, Луч-Энергия (6)

3

Сердар Азмун

Оренбург (5), Сочи (4)

2

Олег Терехин

ЦСКА (8)*, Балтика (4)

2

* Делит лидерство.

В другой гонке — намного более важной — погоне за Веретенниковым Дзюба еще немного сократил отставание. Теперь от повторения рекорда высшего российского дивизиона его отделяет всего два гола, которые может забить в ближайшем матче — с самым удобным для себя соперником — «Краснодаром».

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

371

141

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

257

88

Валерий Есипов

Факел. Ротор, Сатурн

390

88

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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