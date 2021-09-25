Мацуев надеется, что после матча с «Уфой» начнется выздоровление «Спартака»

Народный артист России, болельщик «Спартака», Денис Мацуев прокомментировал победу красно-белых над «Уфой» в 9-м туре Тинькофф РПЛ (2:0).

«Мы на правильном пути — одолели «Уфу», которая совсем недавно обыграла нас 3:0. Если бы мы сегодня проиграли, то было бы совсем дно — дальше некуда. Поздравляю мой родной клуб! Если бы я знал до начала сезона, с чем я буду его поздравлять, я бы не поверил. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас у «Спартака» один из самых сложных периодов в российской истории. Не припомню таких времен, чтобы было все настолько плохо», — сказал Мацуев «СЭ».

Денис Мацуев выразил надежду, что матч с «Уфой» станет началом выздоровления и стартом красивой игры и очков.

«Боление за этот клуб сродни чему-то родному, близкому и театральному, потому что «Спартак» всегда любили вопреки результату. До матча с «Уфой» говорил, что надеюсь, мы не свалимся в первый дивизион. Это был, конечно, сарказм. Надеюсь, все это поняли. Мы все помним тот ужас, который происходил в конце 70-х годов, когда мы действительно вылетели в первую Лигу. Пришел Бесков и после этого начался легендарный наш подъем с Гавриловым, Дасаевым, Ярцевым, Родионовым. Сейчас мы находимся в очень непонятной ситуации. Победа — это замечательно. Надеюсь, что она послужит нам тонусом для будущих побед», — добавил Мацуев.

«Спартак» на своем поле победил «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл со счетом 2:0.

Красно-белые открыли счет уже на 3-й минуте: отличился лучший бомбардир команды в этом сезоне, нападающий Эсекиэль Понсе.