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Сегодня, 19:08

Брат Федуна: «Сегодня от игры «Спартака» я получил удовольствие, был хороший матч»

Брат Федуна заявил, что от игры «Спартака» с «Зенитом» получил удовольствие
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

— Будет ли ошибкой потеря Бакаева?

— У нас есть спортивный директор, разговаривайте с ним. Я обычный болельщик, смотрю футбол, иногда получаю удовольствие, а иногда нет. Сегодня от игры «Спартака» я получил удовольствие, был хороший матч.

— Будут ли у «Спартака» финансовые проблемы?

— Это к Леониду Арнольдовичу.

Бакаев в этом сезоне провел за красно-белых 25 матчей в РПЛ и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2022 года.

Сегодня, 15 мая, «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го утра Тинькофф РПЛ.

Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Краснодар

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Спартак

 16 1 4
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Арсенал Т

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