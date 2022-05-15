Брат Федуна: «Сегодня от игры «Спартака» я получил удовольствие, был хороший матч»

Брат Федуна заявил, что от игры «Спартака» с «Зенитом» получил удовольствие

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

— Будет ли ошибкой потеря Бакаева?

— У нас есть спортивный директор, разговаривайте с ним. Я обычный болельщик, смотрю футбол, иногда получаю удовольствие, а иногда нет. Сегодня от игры «Спартака» я получил удовольствие, был хороший матч.

— Будут ли у «Спартака» финансовые проблемы?

— Это к Леониду Арнольдовичу.

Бакаев в этом сезоне провел за красно-белых 25 матчей в РПЛ и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2022 года.

Сегодня, 15 мая, «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го утра Тинькофф РПЛ.