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Дзюба нарядился в костюм супергероя перед награждением «Зенита»

21:15
Артем Дзюба в костюме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба в костюме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оригинально отметил чемпионство команды из Санкт-Петербурга. После финального свистка матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (6:1) он нарядился в костюм популярного героя из комиксов — Дэдпула.

Дэдпул — антигерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный художником Робом Лайфелдом и писателем Фабьеном Нисизой. Прозванный «Болтливым наемником», персонаж обладает нестандартным, крайне циничным и пошлым чувством юмора.

Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры