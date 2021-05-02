Дзюба нарядился в костюм супергероя перед награждением «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оригинально отметил чемпионство команды из Санкт-Петербурга. После финального свистка матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (6:1) он нарядился в костюм популярного героя из комиксов — Дэдпула.

Дэдпул — антигерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный художником Робом Лайфелдом и писателем Фабьеном Нисизой. Прозванный «Болтливым наемником», персонаж обладает нестандартным, крайне циничным и пошлым чувством юмора.

Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.