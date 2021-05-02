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Дзюбе остался один гол до отметки в 200 забитых мячей

21:22
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата России против «Локомотива» (6:1) и довел счет забитых на высшем уровне голов до 199.

В ближайшее время 32-летний форвард станет третьим членом символического «Клуба 100», которому удастся достичь отметки в 200 мячей. Чаще лидера «Зенита» отличались только Александр Кержаков (233 раза) и Олег Веретенников, от которого Дзюба отстает всего на восемь голов.

(Кирилл Бурдаков)

Члены «Клуба 100»:

Игрок

Клуб

Ч-Т

КБ

СБ

ЕК

ИН

Всего

1. Александр Кержаков

завершил карьеру

139

19

30

30

15

233

2. Олег Веретенников

завершил карьеру

143

27

0

17

20

207

3. Артем Дзюба

Зенит

134

13

29

23

0

199

4. Роман Павлюченко

без клуба

103

7

21

21

36

188

5. Сергей Родионов

завершил карьеру

124

9

8

22

1

164

6. Александр Мостовой

завершил карьеру

34

9

13

25

82

163

7. Андрей Аршавин

завершил карьеру

57

6

17

26

52

158

8. Владимир Бесчастных

завершил карьеру

60

9

26

7

52

154

9. Дмитрий Кириченко

завершил карьеру

130

11

4

7

0

152

Дмитрий Лоськов

завершил карьеру

120

13

2

17

0

152

11. Федор Черенков

завершил карьеру

95

19

20

15

0

149

12. Юрий Гаврилов

завершил карьеру

97

13

15

18

2

145

Андрей Тихонов

завершил карьеру

98

15

1

18

13

145

14. Валерий Карпин

завершил карьеру

28

6

17

21

71

143

15. Сергей Андреев

завершил карьеру

90

13

18

2

12

135

16. Сергей Семак

завершил карьеру

102

17

4

10

1

134

17. Ари

Краснодар

66

4

0

24

36

130

Дмитрий Сычев

завершил карьеру

81

11

15

13

10

130

19. Павел Погребняк

Урал

55

9

8

21

32

125

20. Олег Саленко

завершил карьеру

31

17

6

7

60

121

21. Игорь Колыванов

завершил карьеру

42

5

15

7

51

120

22. Егор Титов

завершил карьеру

87

4

7

15

6

119

23. Федор Смолов

Локомотив

82

8

14

10

3

117

24. Игорь Семшов

завершил карьеру

98

7

3

7

0

115

25. Олег Терехин

завершил карьеру

84

18

0

8

0

110

26. Андрей Каряка

завершил карьеру

75

11

6

2

14

108

27. Александр Бородюк

завершил карьеру

67

15

5

5

15

107

28. Дмитрий Булыкин

завершил карьеру

40

6

7

10

43

106

29. Александр Кокорин

Фиорентина

67

6

12

20

0

105

30. Андрей Федьков

завершил карьеру

38

15

0

3

48

104

31. Валерий Есипов

завершил карьеру

88

13

0

1

1

103

Игорь Симутенков

завершил карьеру

44

7

9

5

38

103

33. Андрей Канчельскис

завершил карьеру

8

4

8

4

77

101

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