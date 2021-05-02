Дзюбе остался один гол до отметки в 200 забитых мячей

Форвард «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата России против «Локомотива» (6:1) и довел счет забитых на высшем уровне голов до 199.

В ближайшее время 32-летний форвард станет третьим членом символического «Клуба 100», которому удастся достичь отметки в 200 мячей. Чаще лидера «Зенита» отличались только Александр Кержаков (233 раза) и Олег Веретенников, от которого Дзюба отстает всего на восемь голов.

(Кирилл Бурдаков)

Члены «Клуба 100»: