Дзюба и Маркизио в старте "Зенита" на матч с "Ростовом"

"Зенит" объявил стартовый состав на матч 3-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Ростова", сообщает Твиттер питерской команды.
Стартовый состав "Зенита": Лунев – Жирков, Нету, Иванович, Смольников – Эрнани, Мусаев, Маркизио – Кузяев, Мак – Дзюба.
Запасные: Рыбиков, Кержаков, Анюков, Скроботов, Мевля, Набиуллин, Терентьев, Краневиттер, Оздоев, Шатов, Ригони, Заболотный.
"Ростов" – "Зенит": Кубок в Катаре, онлайн-трансляция, 28 января, начало – в 20.00 (мск).
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Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитРостов pic.twitter.com/LCXQwbGSgV– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 28 января 2019 г.
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