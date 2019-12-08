РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дзюба и Мак сыграли в теннис

18:41
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram фотографию с полузащитником сине-бело-голубых Робертом Маком. Игроки команды из Санкт-Петербурга сыграли в теннис.

«Крутой матч», — подписал фото Дзюба.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 19 туров.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 10359
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир