Дзюба и Мак сыграли в теннис

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram фотографию с полузащитником сине-бело-голубых Робертом Маком. Игроки команды из Санкт-Петербурга сыграли в теннис.

«Крутой матч», — подписал фото Дзюба.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 19 туров.

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