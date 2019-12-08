Дзюба и Мак сыграли в теннис
18:41
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram фотографию с полузащитником сине-бело-голубых Робертом Маком. Игроки команды из Санкт-Петербурга сыграли в теннис.
«Крутой матч», — подписал фото Дзюба.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 19 туров.
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 10359Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...