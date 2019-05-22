Дзюба безумно рад за "Арсенал"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поздравил тульский "Арсенал", за который он выступал весной 2018 года, с завоеванием путевки в Лигу Европы.

Команда за тур до финиша гарантировала себе шестое место в чемпионате России и получит путевку в еврокубки после победы "Локомотива" над "Уралом" (1:0) в финале Олимп-Кубка России.

– Поздравляю от всей души всю Тулу! Вы заслужили этот праздник! Безумно горд и рад за вас, за нас всех! – написал Дзюба в Инстаграме и поставил хетштеги со словами "Арсенал", Тула, бойцы.