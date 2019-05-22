22:30 | Футбол — РПЛ

Дзюба безумно рад за "Арсенал"

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Форвард "Зенита" Артем Дзюба поздравил тульский "Арсенал", за который он выступал весной 2018 года, с завоеванием путевки в Лигу Европы.

Команда за тур до финиша гарантировала себе шестое место в чемпионате России и получит путевку в еврокубки после победы "Локомотива" над "Уралом" (1:0) в финале Олимп-Кубка России.

– Поздравляю от всей души всю Тулу! Вы заслужили этот праздник! Безумно горд и рад за вас, за нас всех! – написал Дзюба в Инстаграме и поставил хетштеги со словами "Арсенал", Тула, бойцы.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BxxqPraF07P/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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