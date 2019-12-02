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Джузеппе Маротта: «Лукаку и Мартинес — отличные друзья, у них хорошие отношения на поле»

18:56
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Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта доволен выступлением форварда Лаутаро Мартинеса.

— Лаутаро — хороший парень, он благодарен «Интеру», ему здесь комфортно, — цитирует Маротту Football Italia. - У «Интера» и владельцев есть одна цель — улучшаться, но улучшаться не получится, если продавать своих лучших игроков. Но рынок непредсказуем.

Всегда нужно принимать во внимание желание игрока, они выбирают, куда они хотят перейти. Но сейчас не время говорить о продлении контракта или трансфере.

Между Лукаку и Мартинесом хорошая химия. И здесь рука тренера очень важна, так как он получает максимум от двух ценных игроков. Лукаку и Мартинес — отличные друзья, у них хорошие отношения на поле.

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