Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта доволен выступлением форварда Лаутаро Мартинеса.

— Лаутаро — хороший парень, о н благодарен «Интеру», ему здесь комфортно, — цитирует Маротту Football Italia. - У «Интера» и владельцев есть одна цель — улучшаться, но улучшаться не получится, если продавать своих лучших игроков. Но рынок непредсказуем.

Всегда нужно принимать во внимание желание игрока , они выбирают, куда они хотят перейти. Но сейчас не время говорить о продлении контракта или трансфере.