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Джорджевич вспомнил самый эпичный промах чемпионата-2019/20. Тот самый сэйв Чернова

11:21
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Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич вспомнил, как в прошлом сезоне в матче «Локомотив» — «Ростов» (1:2) защитник южан Евгений Чернов на последних секундах дважды выбил мяч из пустых ворот. Второй раз удар наносил черногорский форвард железнодорожников, который сейчас пребывает в аренде в Туле.

«Чернов был уже на траве, я остановил мяч, видел, что защитник прыгает под удар... Психологически тяжелый момент для меня. В новом клубе это была моя третья игра, мы проиграли — никто не поддержал меня, кроме близких. После этого четыре тура не выходил на поле, а затем получил тяжелую травму. Из таких сложных ситуаций надо извлекать уроки, становиться сильнее», — цитирует Джорджевича клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Джорджевич провел 6 матчей, в которых один раз отличился и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/luka-dzhordzhevich-etot-god-schastlivyy-dlya-menya/

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