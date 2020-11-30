Джорджевич вспомнил самый эпичный промах чемпионата-2019/20. Тот самый сэйв Чернова

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич вспомнил, как в прошлом сезоне в матче «Локомотив» — «Ростов» (1:2) защитник южан Евгений Чернов на последних секундах дважды выбил мяч из пустых ворот. Второй раз удар наносил черногорский форвард железнодорожников, который сейчас пребывает в аренде в Туле.

«Чернов был уже на траве, я остановил мяч, видел, что защитник прыгает под удар... Психологически тяжелый момент для меня. В новом клубе это была моя третья игра, мы проиграли — никто не поддержал меня, кроме близких. После этого четыре тура не выходил на поле, а затем получил тяжелую травму. Из таких сложных ситуаций надо извлекать уроки, становиться сильнее», — цитирует Джорджевича клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Джорджевич провел 6 матчей, в которых один раз отличился и отдал одну результативную передачу.