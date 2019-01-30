Джорджевич считает, что Кононов супер. И вот почему

Форвард "Арсенала" Лука Джорджевич в интервью "СЭ" рассказал, почему считает тренера "Спартака" Олега Кононова отличным специалистом. Он также рассказал, что Кононов анализирует в футболе вообще все.

– Кононов – тренер своеобразный. Иногда кажется, что он вообще не то что не кричит, но даже не повышает голос на футболистов. Как на самом деле?

– Да, он таким и кажется. Тем, кто его не знает, он спокойно и тихим голосом все объясняет. Но если что-то не нравится и он увидит что-то плохое, то достаточно жестко все объясняет. У нас были такие моменты.

– Когда Кононов кричал в "Арсенале"?

– Несколько раз на тренировках. И после игры с "Уралом" (1:2 в гостях. – Прим. "СЭ"). Думаю, никогда в жизни из-за футбола я не чувствовал себя так плохо, как после того матча. Не мог понять, как вообще мы проиграли. Наверное, у него было то же самое чувство.

– Правда ли, что каждому футболисту Кононов рассылал индивидуальный разбор его игры? Он выходил объемным, вы его могли прочитать полностью?

– Да, очень объемный. Он анализирует в футболе вообще все. И что еще важно для каждого игрока, он разговаривает и хочет услышать, какие у кого проблемы и мысли. В жизни пока не встречал тренера, который мне бы больше подходил. Когда осенью была неудачная серия и мы не могли забить, он нашел нужные слова и для команды, и для меня. Уверенность в себе – это то, что надо. И поэтому Олег Кононов – супер.

– Обратная связь с тренером была через командный чат?

– После игр он задавал вопросы, а ты отвечал по почте, что получилось, что нет – и почему.

– Правда, что Кононов присылал в командный чат мотивирующие цитаты? Помните самую запоминающуюся?

– Было и такое. Но сейчас уже точно не воспроизведу. Но рассылки были часто. Как и мотивирующее видео к матчам.

– Разбор игры у Кононова мог затянуться на час?

– Да, долго, только не на час. Но после каждой игры был детальный разбор.

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