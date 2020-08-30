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Джордже Деспотович: «Надеюсь дебютировать в сборной в матче против России»

21:19
Джордже Деспотович забивает «Тамбову». Фото ФК «Рубин»
Джордже Деспотович забивает «Тамбову». Фото ФК «Рубин»
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:2). Форвард оформил дубль, забив первые голы в составе казанского клуба. Он был вызван в сборную Сербии на матчи Лиги наций против России и Турции.

— Игра была очень сложная сегодня, — цитирует официальный сайт «Рубина» Деспотовича. — Жаль, что не выиграли, одно очко тоже положительный результат. Хорошо, что не проиграли. Двигаемся дальше, будем думать только о будущем и не будем возвращаться назад.

— Насколько важны для вас эти два мяча?

— Конечно, важны. Для любого нападающего голы — это жизнь. Я очень рад, что забил два гола и надеюсь, что буду продолжать в том же духе.

— Насколько команда расстроена, что не смогла выиграть?

— Конечно, расстроена, но нужно сделать правильные выводы из игры. Хорошо, что два раза вернулись в игру. Это тоже говорит о том, что мы хорошая команда: в трех матчах подряд мы взяли очки в тяжелых играх.

— Какие планы на перерыв?

— Меня вызвали в сборную. Будем играть в четверг в Москве против России. Надеюсь, что дебютирую в сборной.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/dzhordzhe-despotovich-v-treh-slozhnyh-matchah-podryad-my-nabiraem-ochki

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