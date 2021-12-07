Джордан Ларссон получил награду «Золотой гладиатор» от болельщиков «Спартака»
15:20
Нападающему «Спартака» Джордану Ларссону вручили еще одну награду от болельщиков за прошлый сезон, сообщает сайт красно-белых.
Вслед за «Золотым кабаном» шведский форвард получил «Золотого гладиатора». Приз был учрежден в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков spartakforum.ru.
Ранее победителями голосования становились Денис Глушаков, Квинси Промес, Георгий Джикия и Александр Максименко.
Напомним, в прошлом сезоне Ларссон стал лучшим бомбардиром «Спартака» в Тинькофф РПЛ. Он забил 15 мячей, в том числе стал автором победного гола в дерби с ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-07-larsson_poluchil_zolotogo_gladiatora_kak_luchshiy_igrok_proshlogo_sezona/
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