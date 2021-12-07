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Джордан Ларссон получил награду «Золотой гладиатор» от болельщиков «Спартака»

15:20
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
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Нападающему «Спартака» Джордану Ларссону вручили еще одну награду от болельщиков за прошлый сезон, сообщает сайт красно-белых.

Вслед за «Золотым кабаном» шведский форвард получил «Золотого гладиатора». Приз был учрежден в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков spartakforum.ru.

Ранее победителями голосования становились Денис Глушаков, Квинси Промес, Георгий Джикия и Александр Максименко.

Напомним, в прошлом сезоне Ларссон стал лучшим бомбардиром «Спартака» в Тинькофф РПЛ. Он забил 15 мячей, в том числе стал автором победного гола в дерби с ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-12-07-larsson_poluchil_zolotogo_gladiatora_kak_luchshiy_igrok_proshlogo_sezona/

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Иван Шитик все материалы автора

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