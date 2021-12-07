Джордан Ларссон получил награду «Золотой гладиатор» от болельщиков «Спартака»

Нападающему «Спартака» Джордану Ларссону вручили еще одну награду от болельщиков за прошлый сезон, сообщает сайт красно-белых.

Вслед за «Золотым кабаном» шведский форвард получил «Золотого гладиатора». Приз был учрежден в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков spartakforum.ru.

Ранее победителями голосования становились Денис Глушаков, Квинси Промес, Георгий Джикия и Александр Максименко.

Напомним, в прошлом сезоне Ларссон стал лучшим бомбардиром «Спартака» в Тинькофф РПЛ. Он забил 15 мячей, в том числе стал автором победного гола в дерби с ЦСКА.