14 декабря состоится вручение награды «Лучший молодой футболист Москвы»

14 декабря состоится общее собрание Московской федерации футбола.

На общем собрании будут подведены итоги работы в 2021 году и озвучены планы по развитию футбола в будущем сезоне. После подведения итогов начнется церемония награждения футбольных лиц, наиболее повлиявших на развитие футбола, а также лучших игроков соревнований, включая вручение престижной награды «Лучший молодой футболист Москвы».

Лауреатами данной премии в разные годы становились Федор Чалов, Наиль Умяров, Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Артем Соколов и другие известные молодые футболисты, игроки сборных команд России.

В Общем собрании примут участие: президент Московской федерации футбола и член исполкома РФС Сергей Анохин, генеральный директор МФФ Александр Старцев, представители Российского футбольного союза и департамента спорта Москвы, директора всех ведущих футбольных академий Москвы, включая Академии «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо», «Чертаново», «Торпедо», «Строгино» и других. Известные тренеры, работающие с любительскими клубами: Ринат Билялетдинов, Дмитрий Ананко, Юрий Дроздов.