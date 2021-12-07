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17-летний полузащитник юношеской сборной России подписал контракт с «Ростовом»

14:44
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17-летний полузащитник юношеской сборной России Абдулло Джебов подписал контракт с «Ростовом». Ранее он выступал в УОР № 5, сообщает сайт ростовчан.

«Переход в «Ростов» — самый важный шаг в моей карьере. Глядя на то, как в клубе выстроена работа с молодыми футболистами, какой применятся к ним подход, а самое главное — какое оказывают доверие, я не мог отказаться от такого предложения. Буду делать все, что моих силах, чтобы оправдать внимание людей, которые причастны к моему приходу в клуб.

С некоторыми ребятами я неплохо знаком. Например, с Артуром Максецовым мы раньше играли за СШОР «Зенит». С вратарем Александром Дьячковым были вместе в Училище олимпийского резерва. Также знаю лично Данилу Сухомлинова», — прокомментировал свой переход Джебов.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1723

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Иван Шитик все материалы автора

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