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Джордан Ларссон: «Пенальти на мне был. Не знаю, что там делал ВАР»

22:27

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал спорный эпизод в первом тайме матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0), когда арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти после его падения в штрафной площади.

— Что скажете о моменте, когда вас сбил Лысцов в первом тайме?

— Там был пенальти. Я почувствовал касание — парень, который оборонялся, задел меня по ноге. Соответственно, я упал. Это был чистый контакт. Не знаю, что там делал ВАР... Но это футбол, такое бывает. Самое главное — мы выиграли матч, и о пенальти я много не думал. Хотя, если честно, был немного шокирован тем, что на мне не назначили пенальти. Нельзя думать об этом долго во время игры, нужно концентрироваться на матче, я быстро забыл этот момент. (Александр Рогулев)

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