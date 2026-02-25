Джон Джон рассказал, как к «Зениту» относятся в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Джон Джон в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношении к команде из Санкт-Петербурга в Бразилии.

— Что в Бразилии знают о «Зените»?

— Что это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков. Это как «Фламенго» или «Палмейрас» в Бразилии. Сильнейшие команды! Я-то не из самого большого клуба. Поэтому для меня это большой шаг. Всегда мечтал играть в Европе. И трансфер в Санкт-Петербург, можно сказать, исполнение этой мечты.

— Сложно было решиться на переезд на другой континент — и в новую культуру?

— Конечно, сложности есть — язык, привычки. Но когда исполняется мечта детства о европейском футболе, ты просто не думаешь обо всем остальном. Я чувствую себя хорошо в «Зените». Русский язык для меня совершенно новый, но ничего страшного, привыкну.

«Зенит» объявил о переходе футболиста из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.

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