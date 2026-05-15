Джику рассказал, что «Спартак» будет следить за матчем «Локомотива» с ЦСКА в последнем туре

Защитник «Спартака» Александер Джику ответил «СЭ» на вопрос, будут ли красно-белые следить за результатом «Локомотива» с ЦСКА в параллельном матче 30-го тура РПЛ.

«Да, конечно, мы вынуждены следить за «Локомотивом» в параллельном матче, поскольку от этого зависит наша позиция в турнирной таблице. Но в первую очередь нам нужно побеждать самим, чтобы обойти их», — сказал Джику «СЭ».

«Спартак» с 51 очком идет на четвертом месте в таблице РПЛ после 29 туров. В 30-м туре команда на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». «Локомотив» с 53 очками занимает третье место и сыграет против ЦСКА на «ВЭБ Арене». Обе встречи пройдут 17 мая в 18.00 мск.