Пивоваренная компания «Балтика» стала партнером «Спартака»

Пивоваренная компания «Балтика» стала официальным партнером «Спартака». Соглашение — до 2027 года.

«Мы рады партнерству. Планируем радовать болельщиков активностями. Будем развивать партнерство по всем возможным направлениям. Надеемся, что завоюем Кубок для наших болельщиков», — заявил заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев.

— Сколько пива поставят?

Александр Свиридов, директор дивизиона продаж «Москва — Центр» компании «Балтика»: — Сколько нужно.

Соловьев: — Нам всегда предоставляли с запасом, когда мы просили. Сколько пива можно употреблять спортсменам? Мы за умеренное употребление совершеннолетними лицами. Но «Балтика 0» — один из лучших изотоников.

— Насколько партнерство было бы больше, если бы пиво было разрешено употреблять на трибунах?

Соловьев: — Мы не любим сослагательное наклонение. Дадим ответ, когда это произойдет. Очевидно, если будет пиво на стадионах, его будут потреблять немало. Но важна умеренность в этом вопросе.

Свиридов: — Пиво можно сочетать с игрой. Часть болельщиков смотрят футбол дома и в барах. Если можно будет продавать пиво на стадионе, то эти болельщики могут прийти на стадион.

«Спартак» с 51 очком идет на четвертом месте в таблице РПЛ после 29 туров. В 30-м туре команда на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 18.00 мск.