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Пивоваренная компания «Балтика» стала партнером «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото «СЭ»

Пивоваренная компания «Балтика» стала официальным партнером «Спартака». Соглашение — до 2027 года.

«Мы рады партнерству. Планируем радовать болельщиков активностями. Будем развивать партнерство по всем возможным направлениям. Надеемся, что завоюем Кубок для наших болельщиков», — заявил заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев.

— Сколько пива поставят?

Александр Свиридов, директор дивизиона продаж «Москва — Центр» компании «Балтика»: — Сколько нужно.

Соловьев: — Нам всегда предоставляли с запасом, когда мы просили. Сколько пива можно употреблять спортсменам? Мы за умеренное употребление совершеннолетними лицами. Но «Балтика 0» — один из лучших изотоников.

— Насколько партнерство было бы больше, если бы пиво было разрешено употреблять на трибунах?

Соловьев: — Мы не любим сослагательное наклонение. Дадим ответ, когда это произойдет. Очевидно, если будет пиво на стадионах, его будут потреблять немало. Но важна умеренность в этом вопросе.

Свиридов: — Пиво можно сочетать с игрой. Часть болельщиков смотрят футбол дома и в барах. Если можно будет продавать пиво на стадионе, то эти болельщики могут прийти на стадион.

«Спартак» с 51 очком идет на четвертом месте в таблице РПЛ после 29 туров. В 30-м туре команда на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 18.00 мск.

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ФК Спартак (Москва)
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Джику рассказал, что «Спартак» будет следить за матчем «Локомотива» с ЦСКА в последнем туре

Сергеев заявил, что тренировка с детьми помогла забить гол «Краснодару»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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